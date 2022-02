França e Bélgica vão proibir ‘Comboio pela Liberdade’ inspirado em protesto canadense

BRUXELAS - Autoridades de Paris e Bruxelas disseram nesta quinta-feira, 10, que irão impedir a entrada de comboios nas duas cidades, frustrando potenciais planos europeus de reprodução da manifestação que paralisou Ottawa, fechou passagens de fronteira para os Estados Unidos e inspirou imitadores em outras partes do mundo.

A polícia de Paris disse em um comunicado que os comboios a caminho da capital francesa não poderão entrar na cidade para comícios planejados neste fim de semana “por causa de um risco à ordem pública”. As penalidades por bloquear vias públicas incluem prisão, multas e proibições de dirigir, observou o comunicado.

Pouco tempo depois, o prefeito de Bruxelas, onde vários grupos planejavam convergir em 14 de fevereiro, anunciou que uma procissão modelada no chamado “Comboio da Liberdade” do Canadá não seria permitida.

Embora não esteja claro se as autoridades de ambas as cidades conseguirão identificar, quanto mais parar, motoristas com destino a comícios, a tentativa de antecipar sua chegada ressalta a tensão nas capitais ocidentais, enquanto as autoridades observam um grupo pequeno, mas radical, causar estragos no Canadá.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA está alertando que os bloqueios em território americano podem afetar o Super Bowl em Los Angeles neste domingo, ou o discurso do presidente Joe Biden sobre o Estado da União em 1º de março na Califórnia e chegar a DC até meados de março.

A crise canadense levou a uma corrida online, particularmente na Europa, onde uma série de grupos antivacinas, antibloqueio, de extrema direita e conspiradores começaram a se reunir sob a bandeira “Freedom Comvoy”.

Um panfleto do “Comboio da Liberdade Europeia” postado no Twitter em 31 de janeiro pedia aos grupos locais que “bloqueassem” cada capital europeia e depois seguissem em massa para Bruxelas, a sede da União Europeia e capital europeia de fato.

Um grupo francês do Facebook para o comboio agora lista mais de 300 mil membros e o grupo europeu tem quase 50 mil membros. Cada um direciona os participantes para outros grupos e eventos.

No Telegram, um aplicativo de mensagens popular entre grupos de extrema-direita, canais de comboios globais e europeus possuem dezenas de milhares de membros. Os que aderem são rapidamente direcionados para canais locais para mais de duas dezenas de países, do Luxemburgo à Alemanha e Malta.

Os canais europeus, como os protestos canadenses, são animados por uma mistura de frustração genuína com medidas de saúde pública, sentimento antivacina e conteúdo conspiratório. Os grupos de idiomas locais geralmente incluem conteúdos em inglês do ecossistema de mídia de extrema direita dos Estados Unidos.

Uma questão daqui para frente é se tudo isso se traduzirá em ação no mundo real além do que a Europa já viu.

Motoristas protestando e grandes manifestações antibloqueio não são novidade no continente. Em 2018, a desigualdade social e a indignação com os preços dos combustíveis ajudaram a lançar o movimento “coletes amarelos”, uma revolta anti-establishment que causou transtornos com comboios de caminhões lentos. Durante os protestos dos coletes amarelos em Paris, a polícia às vezes usava veículos para manter os comboios longe das ruas do centro de Paris.

Durante a pandemia, alguns grupos de coletes amarelos uniram forças com o movimento antibloqueio, um conjunto que inclui uma mistura de grupos antivacina, antimandato e de extrema direita.

Nos últimos meses, houve grandes protestos contra as medidas de coronavírus em várias capitais europeias. Em 23 de janeiro, dezenas de milhares se reuniram em Bruxelas, entrando em confronto com a polícia.