França e Canadá afirmam que ataques não vão derrotar EI

"Isso não vai ser resolvido com alguns atentados porque os bombardeios não vão nos ajudar a encontrar soluções políticas", disse Hollande em seu discurso.

Harper acrescentou que um esforço militar regional, liderado pelo Iraque, será crucial. "Todos nós acreditamos que, para ser realmente eficaz, os iraquianos tem de assumir a responsabilidade."

No fim de semana, caças canadenses começaram a realizar ataques no Iraque, com bombas guiadas a laser nas proximidades de Faluja, informaram autoridades militares. A França também enviou aviões militares para realizar ataques aéreos no Iraque. Fonte: Dow Jones Newswires.