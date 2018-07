França e Espanha anunciam retirada do Afeganistão A França anunciou que vai retirar centenas de seus soldados do Afeganistão até o final do ano. Já o primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, disse que seu país vai iniciar a retirada de seus 1,5 mil militares do território afegão no ano que vem e concluir a tarefa em 2014.