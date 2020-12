França e Espanha recebem as primeiras doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer

França e Espanha receberam as primeiras doses da vacina da vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo laboratório americano Pfizer e o alemão BioNTech no sábado, 26, um dia antes do início da campanha de vacinação nos países.

Um caminhão refrigerado levou a remessa ao depósito da Pfizer em Guadalajara, no centro da Espanha, três dias depois de deixar a fábrica da empresa em Puurs, no nordeste da Bélgica, informou o Ministério da Saúde em nota; na França as primeiras doses chegaram à farmácia central do organismo de Hospitais de Paris, nas proximidades da capital.

Quase 19.500 doses da vacina em 3.900 frascos já estão na França, segundo as autoridades da saúde do país. As primeiras injeções acontecerão em duas casas de repouso, em Sevran, perto de Paris, e em Dijon, na região leste do país.

Como em outros países da União Europeia (UE), a vacinação começará no domingo no dois países.

As vacinas serão distribuídas nas 17 regiões espanholas "nas próximas horas de acordo com critérios equitativos, que coincidem em grande parte com a população", segundo a nota do Ministério de Saúde da Espanha.

O país receberá 4,5 milhões de doses de vacinas da Pfizer nas próximas 12 semanas, que servirão para imunizar cerca de 2,3 milhões de pessoas, disse o ministério.

A previsão é que os primeiros a receber as injeções sejam os idosos em asilos e os trabalhadores desses centros. Depois, virão profissionais de saúde e pessoas em risco, como idosos e portadores de outras patologias.

As autoridades esperam ter vacinado entre 15 e 20 milhões de pessoas de uma população de 47 milhões em junho. /AFP