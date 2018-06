França e EUA devem discutir sobre Síria nesta 5ªfeira

Nesta quinta-feira, Kerry se encontrará com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Genebra.

Em um discurso em Paris na quinta-feira, Fabius disse que o esboço de resolução será discutido novamente no Conselho de Segurança da ONU depois do encontro de Kerry e Lavrov e após o anúncio de um relatório de inspetores da ONU sobre a suposta ofensiva com armas químicas na Síria em agosto. O relatório da ONU deverá ser publica na segunda-feira.

O ministro francês disse que a resolução deve incluir medidas que permitam a punição do regime sírio e que o convençam a não usar armas químicas.

Segundo Fabius, diplomatas franceses continuarão participando das negociações e manterão uma posição forte no Conselho de Segurança da ONU. "Todas as opções estão sobre a mesa", disse ele. Fonte: Dow Jones Newswires.