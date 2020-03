França é o quinto país a registrar mais de mil mortos pelo coronavírus 

PARIS - A França superou a barreira dos mil mortos e dos 20 mil contágios por coronavírus, informou nesta terça-feira, 24, o diretor-geral encarregado da Saúde, Jérôme Salomon. A França torna-se assim o quinto país a ultrapassar a marca dos mil mortos depois de China, Itália, Irã e Espanha.

O comitê de especialistas que assessora a presidência francesa sobre o surto sugeriu que o bloqueio nacional imposto na semana passada por 15 dias iniciais deveria durar pelo menos seis semanas. O ministro da Saúde, Olivier Veran, disse em um comunicado que não poderia determinar neste momento quando o bloqueio terminaria.

Desde o início da epidemia, foram registrados 1.100 mortos (240 nas últimas 24 horas) e 22.300 casos de Covid-19, informou Salomon em entrevista coletiva transmitida pela TV.

Salomon disse que 2.516 pessoas estavam em estado grave, um aumento de 21% em relação à segunda-feira, com 8 mil leitos hospitalares agora equipados com respiradores.

Se o governo decidir seguir a recomendação do conselho científico, a França permanecerá em confinamento até 28 de abril. Uma declaração do conselho, que orienta o presidente Emmanuel Macron sobre a crise do coronavírus, também disse que o bloqueio é a única estratégia realmente eficaz no momento e "precisa ser rigorosamente implementada"

O confinamento da população obriga todos os franceses a permanecerem em casa, exceto para saídas essenciais. /AFP e REUTERS