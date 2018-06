França e Grã-Bretanha fecham acordo para combater imigração ilegal

A ministra de Administração Interna da Grã-Bretanha, Theresa May, e o ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, reuniram-se nesta quinta-feira para anunciar uma parceria entre os dois países na criação de um centro de comando em Calais.

Os britânicos também se comprometeram em contribuir no financiamento de medidas de segurança no perímetro do Eurotúnel - que liga a Grã-Bretanha ao continente europeu - com a instalação de cercas de alta qualidade, câmeras de vigilância e iluminação.

Londres também vai enviar equipes de busca de mercadorias com cães farejadores e um investimento adicional de 10 milhões de euros na segurança da cidade sobre os 28 milhões de euros já investidos pela Grã-Bretanha no último ano.

Mais de 3 mil imigrantes estão acampados em Calais à espera de atravessar o Canal da Mancha em busca de emprego. Muitos fugiram de conflitos em países como Sudão e Eritreia e saltam de caminhões e trens em movimento e muitas vezes cruzam o Eurotúnel a pé.

Ainda nesta quinta-feira, Cazeneuve pediu uma maior cooperação de outros países europeus, como a Alemanha, no combate à imigração ilegal. Ele viaja à Alemanha para se reunir com o ministro do Interior daquele país e discutir o assunto. / Dow Jones Newswires