França eleva nível de alerta antiterrorista e reforça fronteiras

ESTRASBURGO - O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, anunciou nesta quarta-feira, 12, que o governo decidiu reforçar seu nível de alerta antiterrorista após o tiroteio no centro de Estrasburgo, que deixou três mortos e 12 feridos.

Castaner explicou que o alerta atingiu um nível de "urgência por atentado" com um controle reforçado nas fronteiras, aumento dos controles no conjunto de mercados de Natal e uma mobilização ainda maior do dispositivo antiterrorista em todo o território.

Até agora, o alerta estava em um nível de segurança reforçado por risco de ataque devido a uma situação de ameaça terrorista elevada. O novo status implica vigilância extrema e é aplicado em caso de ameaça iminente ou após um ataque.

Castaner acrescentou que, nesta quarta, estão proibidas todas as manifestações em Estrasburgo para facilitar o trabalho das autoridades.

Na busca pelo autor do ataque, foram mobilizados 350 policiais e gendarmes, apoiados por dois helicópteros e soldados da operação militar de vigilância antiterrorista da Força Sentinelle.

Os colégios na região funcionarão normalmente, embora o ministro tenha ressaltado que os pais, se desejarem, podem deixar seus filhos em casa. Mais cedo, o prefeito de Estrasburgo, Roland Ries, afirmou que as aulas das creches e ensino fundamental estariam suspensas no período da manhã.

A Promotoria Antiterrorismo de Paris assumiu a investigação do caso. O atirador será acusado por homicídio e tentativa de homicídio relacionada a uma organização terrorista, assim como por associação terrorista criminosa.

O autor do ataque, um homem que tinha sido condenado na França e Alemanha por crimes comuns, ainda não foi localizado. \ EFE