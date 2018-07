França encerra operações de combate no Afeganistão A França informou nesta terça-feira que encerrou suas operações de combate no Afeganistão e retirou centenas de soldados de uma base na região nordeste de Cabul. A ação vai ao encontro das promessas francesas de encerrar seu papel no Afeganistão mais rapidamente que outros aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).