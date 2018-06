França envia 2 investigadores para ajudar nas buscas por avião na Indonésia O escritório de investigação da França (BEA) do acidente ocorrido com o avião da AirAsia disse, neste domingo, que enviou uma equipe à Jacarta, na Indonésia, para ajudar nas buscas pela aeronave desaparecida com 162 pessoas a bordo. A BEA afirmou em um comunicado que dois investigadores se juntarão aos especialistas técnicos da Airbus na viagem.