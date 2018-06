França envia ministro a Cuba pela 1ªvez em 30 anos

ASSOCIATED PRESS, Agência Estado

O ministro francês Laurent Fabius se reuniu com o ministro de Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodriguez, após sua chegada na ilha neste sábado.

A União Europeia suspendeu a cooperação com Cuba em 2003, quando o governo do país prendeu 75 dissidentes. O diálogo foi retomado cinco anos depois, mas foi condicionado à melhora da situação dos direitos humanos em Cuba. Em fevereiro, os ministros da UE aprovaram a realização de conversas para negociar um novo acordo político com o país.

Segundo o Ministério de Relações Exteriores da França, Fabius vai promover alianças entre as empresas de ambos os países e apoiar companhias francesas que queiram realizar negócios em Cuba.