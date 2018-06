França estuda participar de ataques aéreos na Síria

O escritório do presidente François Hollande anunciou que a França vai "intensificar" seu apoio às forças de oposição sírias na luta contra extremistas do Estado Islâmico. Um auxiliar da presidência não especificou o tipo de apoio ou se ele envolveria ação militar.

Hollande realizou uma reunião emergencial da Defesa nesta quinta-feira, um dia depois de o assassinato do montanhista Herve Gourdel, de 55 anos, ter sido anunciado.

O escritório do presidente disse que a França vai elevar as medidas de segurança em locais públicos e nos transportes.

Medidas de segurança já haviam sido acentuadas depois de a França ter dado início aos ataques aéreos no Iraque na última sexta-feira, tornando-se o primeiro país a se juntar à campanha dos Estados Unidos contra os combatentes do Estado Islâmico.

Inicialmente, a França havia afirmado que limitaria seus ataques ao Iraque, mas essa posição parece estar mudando desde que os Estados Unidos estenderam suas ações à Síria.

Antes da reunião desta quinta-feira, o ministro da Defesa Jean-Yves Le Drian disse à rádio RTL que autoridades estudam se as atuais missões francesas no Iraque são suficientes contra o grupo extremista, que se instalou e domina campos de petróleo na Síria.

"Já temos uma importante tarefa no Iraque e veremos agora como a situação se desenvolve nos próximos dias", declarou Le Drian. O ministro de Relações Exteriores francês, Laurent Fabius, disse no início da semana que não há "obstáculo legal" contra ataques aéreos na Síria. Fonte: Associated Press.