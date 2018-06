França examinará passageiros em aeroportos contra ebola

O gabinete do presidente François Hollande anunciou as medidas preventivas após o chefe de Executivo ter realizado uma videoconferência com o presidente Barack Obama, dos EUA, e líderes do Reino Unido, Alemanha e Itália.

Medidas semelhantes já foram adotadas por aeroportos dos EUA e Reino Unido, onde as temperaturas dos passageiros têm sido checadas à distância, por meio de equipamentos especiais. O objetivo é identificar sinais de febre, um dos sintomas mais comuns do ebola, e isolar possíveis casos de contágio.

Os cinco representantes também discutiram as crises geopolíticas na Síria e Ucrânia, afirmou o governo francês em declaração. Fonte: Dow Jones Newswires.