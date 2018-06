França exige explicações sobre espionagem dos EUA A França convocou o embaixador dos EUA nesta segunda-feira para que a autoridade dê explicações sobre as novas alegações de espionagem contra os cidadãos franceses. A medida coloca as questões de vigilância e privacidade entre as prioridades da agenda no futuro encontro do secretário de Estado dos EUA, John Kerry, com oficiais europeus.