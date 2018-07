França exige libertação de repórter raptado pelas Farc

Romeo Langlois foi sequestrado durante um combate entre membros da FARC e o batalhão antidrogas do exército que o repórter acompanhava. O incidente ocorreu semanas depois de os rebeldes colombianos libertarem dez reféns militares e dizerem que estavam prontos para iniciar negociações.

"Nós responsabilizamos as Farc pela situação do Sr. Langlois", o porta-voz Bernard Valero disse em comunicado. "Eles se comprometeram publicamente a não mais fazer reféns. Insistimos que eles cumpram o compromisso e pedimos que eles o libertem imediatamente."

Langlois, um cidadão francês que trabalha para a emissora de TV France 24, com sede em Paris, foi raptado na pouca povoada província de Caqueta, no sul da Colômbia. No fim de semana, o exército colombiano enviou soldados à região para destruir laboratórios usados pelas Farc para a produção de cocaína.

Quatro soldados colombianos foram mortos no conflito, enquanto outros cinco desapareceram junto com Langlois. Militares colombianos afirmam que Langlois foi baleado no braço e pediu ajuda aos rebeldes.

As Farc mantiveram em seu poder a política franco-colombiana Ingrid Betancourt por mais de seis anos em Caqueta, até sua libertação numa operação do exército, em 2008. As informações são da Dow Jones.