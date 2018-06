Extrema direita lidera em eleições regionais na França, dizem pesquisas

O partido de extrema direita Frente Nacional assumiu a liderança na primeira rodada das eleições regionais da França, de acordo com agências de estatísticas. As entidades Ifop, Ipsos e OpinionWay baseiam as suas projeções sobre contagem de votos em alguns círculos eleitorais.

Eles projetaram que a Frente Nacional ganhou entre 27% e 30% de apoio na votação de domingo. O partido de extrema direita foi seguida pelo partido Republicano, do ex-presidente Nicolas Sarkozy, e pelos socialistas, do presidente François Hollande.

As eleições de domingo ocorreram em um clima de segurança excepcionalmente tenso e deverão favorecer os candidatos conservadores, indicando um possível enfraquecimento dos socialistas.

Ainda que a Frente Nacional tenha apoio significativo nas disputas deste domingo, o partido pode não ser capaz de traduzir isso em vitória na segunda rodada de votação, em 13 de dezembro, pela liderança das regiões da França. Fonte: Associated Press.