França garantirá estabilidade do Líbano, afirma Hollande O presidente da França, François Hollande, fez neste domingo uma rápida visita a Beirute, onde garantiu ao presidente libanês Michel Suleiman que seu país apoiará a unidade e a estabilidade libanesas, ameaçadas pela guerra civil na Síria. "Nós estamos comprometidos a dar a vocês as garantias a respeito da segurança, estabilidade e unidade do Líbano", disse Hollande a Suleiman. Hollande afirmou que a França não irá tolerar "tentativas de desestabilizar o Líbano".