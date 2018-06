França: helicóptero cai e quatro pessoas morrem

Até o momento, militares conseguiram encontrar apenas o corpo do adolescente, mas demais corpos seguem desaparecidos. Há suspeitas de que o ex-proprietário das terras de Chateau de la Riviere, James Gregoire, estava pilotando o helicóptero. Lam Kok chefiava o Brilliant Group, com sede em Hong Kong e chamou a atenção da mídia francesa quando comprou diversos vinhedos nos últimos anos no país. Fonte: Associated Press