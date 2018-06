França: Hollande anuncia 4 bi de euros para programa de emprego para jovens

Em entrevista ao Canal+, da televisão francesa, Hollande disse que o governo começará a complementar os salários de trabalhadores com menos de 25 anos, numa tentativa de incentivar o emprego temporário ou em meio período

"Custará ? 4 bilhões, ou talvez um pouco mais, mas quando enfrentamos esse tipo de problema o que importa é o emprego", disse o presidente, acrescentando que o programa será lançado para o próximo ano letivo.

Durante a entrevista, Hollande também anunciou medidas para agilizar na justiça os processos de demissão, para que as empresas não vejam riscos em contratos de tempo integral. Segundo ele, pessoas demitidas e que contestam seu desligamento em tribunais de trabalho terão seus casos resolvidos em um período de três a seis meses e suas indenizações serão fixadas em uma escala.

Hollande venceu as eleições presidenciais da França em 2012 com a promessa de aumentar o emprego e melhorar a economia, mas a taxa de desemprego no país permanece acima de 10,6%, enquanto entre os jovens está próximo de 25%, segundo dados do governo. Fonte: Dow Jones Newswires.