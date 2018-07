França: Hollande declara-se candidato das esquerdas

Hollande agradeceu pelo apoio recebido dos candidatos Jean-Luc Mélenchon e Eva Joly para o segundo turno e prometeu unir a França na direção contrária à presidência de Sarkozy, seu adversário no segundo turno.

De acordo com as projeções e as pesquisas de boca-de-urna, Hollande terminará o primeiro turno à frente de Sarkozy. Pesquisas de intenção de voto feitas antes das eleições de hoje apontavam vitória de Hollande no segundo turno. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.