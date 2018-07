França: Hollande e Sarkozy disputarão 2º turno em maio

A candidata de extrema direita Marine Le Pen ficou em terceiro, com 18,1% dos votos, à frente do candidato de extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, com 11,1%. O centrista François Bayrou foi o quinto mais votado, com 9,1% da preferência do eleitorado, e outros cinco candidatos receberam porcentagem menor dos votos, informa o Ministério.

Ainda segundo os números oficiais, a participação do eleitorado superou a marca de 80% dos franceses aptos a votar. As informações são da Associated Press.