França: Hollande lidera intenção de voto com 53%

Um pesquisa de intenção de voto feita nesta quinta-feira pelo Instituto CSA indica que Hollande está com 53% das intenções de voto e Sarkozy está com 47%. Os dois candidatos fizeram campanha eleitoral no sul da França, atrás do eleitorado que votou em grande parte na extrema direita no primeiro turno.

"A campanha eleitoral agora está praticamente encerrada", disse Gaël Sliman, pesquisador no Instituto BVA. "Com a exceção de uma catástrofe não prevista nas próximas 48 horas, François Hollande deverá vencer as eleições presidenciais na França", afirmou o pesquisador político. O resultado do segundo turno definirá os rumos da França, segunda maior economia da zona do euro, pelos próximos cinco anos. A França também é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e possui poder político considerável.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.