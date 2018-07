França: Hollande tem 28% dos votos, diz pesquisa O candidato socialista François Hollande saiu na frente nas eleições presidenciais francesas e deve fechar o primeiro turno com o apoio de 28,6% a 28,4% do eleitorado, de acordo com pesquisas de boca-de-urna divulgadas momentos depois do fechamento dos postos de votação na maior parte da França.