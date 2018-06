França identifica terceiro terrorista que agiu no Bataclan, segundo jornal

PARIS - O terceiro dos terroristas que cometeu o massacre na casa de shows Bataclan durante os atentados em Paris no dia 13 de novembro foi identificado. É um francês que viajou à Síria para se juntar a grupos jihadistas.

O jornal Le Parisien revelou nesta quarta-feira, 9, que se trata de Foued Mohamed-Aggad, de 23 anos. A identidade dele teria sido determinada no último final de semana, após o DNA do terrorista ser comparado com o de seus familiares.

Fontes policiais citadas pela emissora France Info explicaram que o terceiro jihadista é um homem do bairro de Meinau, em Estrasburgo, e viajou à Síria no final de 2013. Sua família tem origem marroquina.

O Le Parisien informou que o jihadista viajou com oito amigos à Síria. Dois deles morreram no país e os demais - com exceção de Aggad - voltaram à França entre fevereiro e março de 2014, antes de serem detidos pela polícia por ligação com o jihadismo.

O irmão de Aggad, Karim, está detido. Investigadores acreditam que ambos foram recrutados por Mourad Farès, preso na Turquia e conhecido por enviar franceses à Síria. A casa da mãe de Aggad foi alvo de uma operação de busca e apreensão na noite de terça-feira.

O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, confirmou a identificação do terceiro jihadista do Bataclan, sem entrar em detalhes. Ele reiterou que o importante é que as investigações avancem para identificar os cúmplices dos terroristas.

Os três homens que entraram armados com fuzis no Bataclan no dia 13 de novembro abriram fogo contra os espectadores, matando 90 pessoas e deixando mais de 350 feridos. Após cometer o massacre, os terroristas se explodiram acionando os artefatos que carregavam em seus coletes.

Um dos jihadistas era Sami Amimour, nascido em 15 de outubro de 1987 em Paris. A Justiça da França emitiu uma ordem de detenção internacional contra Amimour depois que o mesmo violou o controle judicial ao qual estava submetido e viajou à Síria em setembro de 2013.

O outro extremista era Ismail Omar Mostefai, também francês, de 29 anos, que havia sido condenado por oito crimes menores, como posse de entorpecentes, entre 2004 e 2010. Mostefai era considerado pelos serviços secretos um possível radical islâmico desde 2010. /EFE