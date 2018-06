França incentiva oposição síria a formar novo governo

PARIS - O presidente francês François Hollande incentivou a oposição síria a formar um governo provisório e afirmou que a França o reconhecerá assim que for estabelecido. O discurso proferido nesta segunda-feira, 27, para embaixadores franceses representa mais um passo no aumento da pressão diplomática contra o regime do presidente Bashar Assad.

Em meio ao crescimento da violência na Síria, a oposição encontra-se fragmentada, e não se sabe ainda se tal governo provisório poderá ser formado. Mas o anúncio de Hollande, o primeiro do tipo, parece ter como objetivo dar ímpeto aos rebeldes.

Saída de Assad

O novo presidente islâmico do Egito, Mohamed Morsi, pediu aos aliados do presidente Assad para ajudarem a tirá-lo do poder. "Agora é tempo de acabar com esse derramamento de sangue, de o povo sírio reconquistar seus plenos direitos e desse regime que mata seu povo sair de cena", disse Morsi.

O presidente viaja nesta semana à China e ao Irã, dois países que, junto à Rússia, se opõem aos apelos árabes e ocidentais para acabar com o regime de Assad. "Não há espaço para falar sobre reforma, mas a discussão é sobre mudança", disse Morsi, acrescentando que o Egito repetiu que "os amigos do povo sírio na China e na Rússia e em outros países" precisam apoiar os sírios comuns.

Com Reuters e AP