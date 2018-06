França inicia primeiro turno das eleições legislativas

PARIS - Os colégios eleitorais franceses abriram, neste domingo, 11, às 8h (horário local, 3h de Brasília), no primeiro turno das eleições legislativas para renovar a Assembleia.

A votação nos 67 mil locais habilitados será realizada até às 20h (horário local, 15h de Brasília) nas grandes cidades do país, entre elas a capital, Paris. Nas menores localidades, o encerramento será duas horas antes. Os departamentos de ultramar votaram ontem e as circunscrições francesas no exterior já o fizeram na semana passada.

No total, 7.882 candidatos se apresentam para estas eleições que renovarão amplamente a Assembleia Nacional, já que mais de 200 deputados em fim de mandato não buscarão a reeleição.

Pesquisas apontam que o República em Movimento, partido do presidente Emmanuel Macron, conseguirá uma maioria de 397 a 427. Em segundo lugar, os representantes dos Republicanos projetam entre 95 e 115 cadeiras.

Já os socialistas, segundo pesquisas, ficariam com menos de 40 deputados. Já o partido ulltradireitista Frente Nacional (FN) e o esquerdista França Insubmissa teriam dificuldades para alcançar 25 necessários para formar um grupo.

Para garantir a segurança, o governo mobilizou 50 mil policiais, que se juntarão aos militares da operação antiterrorista Sentinelle. O segundo turno dessas eleições ocorre no próximo dia 18. / EFE