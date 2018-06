A autoridade da aviação civil francesa anunciou nesta sexta-feira ter intensificado as medidas de segurança "para o período de verão". O órgão informou que as medidas podem causar atrasos em voos com destino aos EUA. Funcionários do governo francês não deram mais detalhes sobre as medidas, alegando a necessidade de discrição em questões de segurança. Fonte: Associated Press.