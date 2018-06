França interdita área para retirar bomba da 2ª Guerra

O artefato foi descoberto há uma semana por trabalhadores de construção que acidentalmente perfuraram o explosivo. O governo regional disse que o sistema de ignição da bomba já não funciona, mas a grande quantidade de explosivos - 650 quilos - a torna perigosa.

Aparentemente, o artefato foi enterrado por soldados alemães que planejavam destruir o porto da cidade quando recuavam no fim da guerra. As informações são da Associated Press.