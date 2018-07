França interroga possível candidato socialista por caso Strauss-Kahn

PARIS - A polícia da França interrogou nesta quarta-feira, 20, François Hollande, possível candidato do Partido Socialista à presidência do país, como parte das investigações do caso de abuso sexual envolvendo o ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.

Temendo que o interrogatório pudesse minar sua campanha para as eleições, que ocorrem no ano que vem, Hollande teria pedido para prestar depoimento o quanto antes. O socialista faz parte das investigações porque Tristane Banon, a jornalista que diz ter sido atacada por Strauss-Kahn em 2003, afirmou que contou o caso a Hollande pouco depois do ocorrido.

"Estou tranquilo, muito relaxado. Mas o que não suporto é ser manipulado politicamente e direi a todos os investigadores o que sei", disse o socialista ao jornal Le Figaro.

Atualmente, Hollande lidera as pesquisas de opinião contra seu principal rival dentro do partido, Martina Aubry. Se fosse convocado em setembro, como noticiou o Le Figaro, o interrogatório chegaria em um momento crucial da decisão de quem representaria os socialistas na corrida presidencial.

O caso contra Strauss-Kahn, que há alguns meses era o principal nome para representar o Partido Socialista nas eleições de 2012, poderia prejudicar a imagem da legenda no pleito. O ex-diretor do FMI respondeu às acusações de Tristane com um requerimento de difamação por parte da jornalista. Ele, porém, também enfrenta processos semelhantes nos EUA, onde é acusado de ter cometido delitos sexuais contra uma camareira em um hotel de Nova York.