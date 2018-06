França investiga proibição a enterro de bebê cigana

PARIS - Uma bebê cigana que morreu em dezembro foi sepultada ontem ao sul de Paris, após seus país serem proibidos de enterrá-la no cemitério municipal da cidade onde vivem. O caixão branco com os restos de Maria Francesca, de dois meses e meio, foi enterrado em Wissous.

A morte da criança ganhou projeção depois que os pais dela, que são romenos, acusaram o prefeito de Champlan, Christian Leclerc, de rejeitar pedido para enterrá-la no cemitério municipal da cidade. Leclerc desmentiu as acusações, ofereceu condolências à família e um jazigo. A família rejeitou as ofertas.

Eric Lallement, promotor de Evry, capital do distrito que inclui Champlan, disse que abriria um inquérito preliminar para investigar uma suposta discriminação. Jacques Toubon, ombudsman de direitos humanos, disse à rádio Europe 1 no domingo que também iniciaria uma investigação.

O caso foi comentado pelo premiê francês, Manuel Valls: “Negar sepultura a uma criança devido a suas origens é um insulto a sua memória, um insulto ao que a França é”.

Os pais da criança, que têm mais dois filhos, vivem em um acampamento na periferia de Champlan, perto do aeroporto de Orly, sem luz ou água. A criança teve morte súbita na noite de 25 de dezembro. no hospital da localidade vizinha de Corbeil-Essonnes. / AFP