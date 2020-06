França, Itália e Reino Unido registram menos de 40 mortes cada nesta segunda-feira

PARIS - Três dos países mais afetados pela pandemia de coronavírus, França, Itália e Reino Unido registraram menos de 40 mortes por coronavírus cada nesta segunda-feira, 15.

Na França, a Direção Nacional de Saúde confirmou 29 óbitos em seu relatório mais recente, elevando o número total de vítimas para 29.436. Desses óbitos, 10.052 ocorreram em hospitais e 19.384 em asilos e casas de repouso assistido, para os quais os números atualizados estarão disponíveis apenas na terça-feira, 16.

Com exceção dos territórios ultramarinos da Guiana Francesa e de Mayotte, toda a França está agora em fase "verde", com fraca circulação do coronavírus. O presidente Emmanuel Macron permitiu a reabertura de restaurantes e bares em todo o território, incluindo a região de Paris.

A Itália registrou o menor número de mortos por covid-19 desde o dia 2 de março: foram 26 óbitos nesta segunda-feira, elevando o total para 34.371.

Nas últimas 24 horas, segundo a agência de Defesa Civil, foram contabilizados 303 novos casos, o que mantém a média dos últimos dias. A maioria, 259, se refere a região da Lombardia, a mais afetada durante toda a pandemia.Na região do Lácio, onde está a capital da Itália, Roma, foi registrado o menor número: apenas três novas confirmações.

O país reiniciou nesta segunda-feira a terceira fase de reabertura de atividades sociais e econômicas, que inclui cinemas e teatros.

No Reino Unido, o Ministério da Saúde registrou 38 novas mortes por covid-19, elevando o total de vítimas para 41.736.

Os números foram divulgados no dia em que o governo britânico avançou mais no plano de relaxamento de medidas, com a reabertura de todos os estabelecimentos comerciais que vendem produtos não essenciais e volta às aulas de alguns alunos do ensino médio.

As medidas vigoram na Inglaterra, já que a Irlanda do Norte tem as atividades não essenciais retomadas desde a semana passada, enquanto Escócia e País de Gales ainda não fixaram data para a reabertura. /EFE