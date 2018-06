França lança caçada a autores de atentado contra 'Charlie Hebdo' em Paris

Forças Armadas, polícia militar, polícia judiciária e serviços secretos interno e externo da França estão mobilizados em uma caçada aos responsáveis pelo atentado terrorista contra o jornal satírico Charlie Hebdo, nesta quarta-feira, 7, em Paris. A mobilização foi determinada pelo Ministério do Interior e confirmada pela Procuradoria da República na noite desta quarta-feira. Segundo a Justiça, 12 mortos e 11 feridos, dos quais quatro em estado grave, são o saldo oficial do ataque.

Em sua primeira entrevista coletiva, o procurador de Paris, François Molins, responsável pela investigação, confirmou as circunstâncias da barbárie. Segundo ele, dois homens armados de fuzis AK-47 invadiram o prédio de Charles Hebdo por volta de 11h30 de hoje. No hall de entrada, ameaçaram funcionários e questionaram onde se situava a redação do jornal, para onde se dirigiram. Ao entrar, lançaram rajadas de fuzil contra os jornalistas e colaboradores do veículo que estavam em reunião de pauta. Oito jornalistas morreram no local. "Eles gritavam Allahu Akbar (Deus é maior) e afirmavam vingar o profeta", detalhou o procurador.

Na fuga, os homens foram interpelados por policiais que acabavam de chegar, com os quais trocaram tiros sem deixar feridos. Ao deixar o local fugindo em um automóvel Citroën C3 e ingressar no Boulevard Richard Lenoir, avenida das imediações, eles foram mais uma vez interpelados por policiais, com os quais voltaram a trocar tiros. Um agente foi ferido e a seguir executado com um tiro na cabeça. As sequência foi filmada por jornalistas de uma agência de imprensa que funciona nas imediações de Charles Hedbo.

"As investigações continuam. Não fornecerei neste instante nenhum detalhe preciso sobre a investigação", reiterou Molins, pedindo a colaboração da imprensa. "Nós queremos interpelar o mais rapidamente possível os indivíduos."

Segundo o Ministério do Interior, sete pessoas foram identificadas e tiveram seus nomes divulgados. São os jornalistas Cabu, Charb, Tignous e Wolinski, o economista e colaborador de Charlie Hebdo Bernard Maris, o policial Ahmed Merabet, executado na rua, e um convidado da redação, Michel Renaud. As identidades das demais vítimas ainda não foram reveladas.