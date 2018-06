França marca encontro com líderes da UE no sábado O presidente da França, François Hollande, sediará um encontro informal com outros sete líderes da União Europeia no sábado. O objetivo é se preparar para a reunião da UE na próxima semana, que será palco de importantes decisões sobre as orientações futuras para a região, informou o ministro de Relações Exteriores da França, Laurent Fabius, em entrevista televisionada.