França: ministro processará website por difamação O ministro do Orçamento da França, Jérôme Cahuzac, entrou com uma ação judicial por danos morais contra um website que publicou uma matéria na qual noticia que o político escondeu dinheiro das autoridades franceses em um paraíso fiscal - a acusação é grave porque Cahuzac lidera a cruzada do governo do presidente socialista François Hollande contra a evasão fiscal. O website Mediapart informou na terça-feira que Cahuzac teve uma conta corrente secreta em um banco suíço até 2010, quando os fundos foram transferidos para Cingapura. A matéria não informou se a conta ainda está aberta ou foi fechada.