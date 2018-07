França: Montebourg anuncia apoio a François Hollande O parlamentar francês Arnaud Montebourg, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das prévias do Partido Socialista na França, para a escolha do candidato presidencial, disse nesta sexta-feira que apoiará seu rival François Hollande no segundo turno que ocorrerá no domingo, reportou o jornal Le Monde.