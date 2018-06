França não fará concessões sobre proliferação nuclear

"A França não fará concessões sobre a proliferação nuclear", disse Hollande

em uma cerimônia de boas-vindas no aeroporto internacional de Israel. "A França vai manter todas as suas medidas e sanções até que estejamos certos de que o Irã renunciou às armas nucleares."

O programa nuclear do Irã estará no topo da agenda da visita de Hollande à Israel. O primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu tem declarado sua oposição a um potencial acordo no qual a comunidade internacional aliviaria algumas das sanções ao Irã em troca de uma desaceleração no programa nuclear. Israel vê a possibilidade de um Irã munido de armas nucleares como uma ameaça à sua própria existência, ao citar reiterados apelos do Irã para a destruição do Estado judeu. Fonte: Associated Press