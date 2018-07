"O Estado não vai colocar dinheiro em bancos franceses", afirmou Pecresse, que também é porta-voz do governo, em entrevista à rádio Europe 1 e à televisão i>TELE. "Nós achamos que as necessidades de financiamento dos bancos não são tão grandes que eles não possam enfrentá-las sozinhos". As informações são da Dow Jones.