França: número de desempregados sobe 0,9% O número de pessoas em busca de trabalho na França aumentou 0,9%, ou 31,5 mil, em fevereiro, para o novo recorde de 3,348 milhões, segundo dados do Ministério do Trabalho. Em comparação com fevereiro do ano passado a alta foi de 149,8 mil, ou 4,7%.