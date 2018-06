França obtém rastro de DNA de atirador fugitivo

PARIS - A polícia francesa anunciou nesta terça-feira, 19, ter obtido o DNA do homem suspeito de ter invadido a sede do jornal Libération e, armado com um fuzil, ter ferido gravemente um fotógrafo, além de ter perpetrado outros dois ataques na região de Paris.

A evidência deve permitir ao Ministério do Interior identificar o autor dos crimes rapidamente, caso ele já tenha antecedentes. Os traços de DNA foram coletados no interior de um veículo usado pelo atirador para fugir após o segundo a ataque à sede do banco Société Générale, nas imediações da capital. O veículo pertencia a um motorista que foi sequestrado e forçado a dirigir até a Avenida Champs-Elysées, onde o suspeito pegou o metrô e desapareceu no final da manhã de segunda.

Outra possibilidade de localizar o atirador pode ser uma nova foto obtida das câmeras do metrô. Na foto, o suspeito aparece bem mais claramente do que nas imagens anteriores, de sexta-feira, tomadas pelas câmeras de segurança da rede de TV BFM, onde o mesmo homem havia feito ameaças, sem no entanto atirar em ninguém.

A fotografia mostra que o suspeito trocou de roupas entre o primeiro ataque, no Libération, às 10h15, e sua fuga por transporte público, por volta das 12 horas. A imagem levou entre 800 e 1.000 pessoas a ligar para a polícia dando indícios sobre o suspeito. O atirador é desde a segunda-feira o homem mais procurado da França. "Nas últimas horas, todo um trabalho foi feito envolvendo o DNA deste indivíduo, no veículo que ele utilizou e nos cartuchos", garantiu o ministro do Interior, Manuel Valls, sem esconder a preocupação com novos possíveis ataques. "Só ficaremos tranquilos quando colocarmos as mãos nele."