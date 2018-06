França pede a ONU envio de tropas internacionais a Mali

A Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental (ECOWAS) anunciou neste sábado que já autorizou o envio imediato de tropas a Mali, um dia após o governo francês iniciar operações no país. Em comunicado, o presidente da ECOWAS, Kadre Desire Ouedraogo, afirmou que a decisão foi tomada "em face à urgência da situação", sem informar, no entanto, quantos soldados serão enviado a Mali ou quais países do bloco de 15 nações vão contribuir com a ação.

Também neste sábado, militantes islamitas foram expulsos de Konna com a ajuda das tropas francesas, segundo informou uma autoridade militar do país africano. Konna havia sido capturada pelos extremistas durante a semana. Após o frágil governo civil do Mali entrar em colapso no primeiro semestre do ano passado, grupos de insurgentes islamitas e tuaregues tomaram o controle da parte norte e desértica do país, onde proclamaram o "Estado Islâmico do Azawad" (État Islamique de l''Azawad).

As informações são da Dow Jones e da Associated Press.