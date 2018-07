França pede envio urgente de força militar ao Mali

Rebeldes tuaregues islamitas passaram a controlar nos últimos meses o noroeste do Mali, impondo a lei islâmica (sharia) na região. Hollande quer uma intervenção militar pan-africana para reconquistar o norte do Mali. Em abril deste ano, os tuaregues, que vivem nas regiões saarianas e do Sahel no Mali, proclamaram a independência do Estado Islâmico de Azawad (État Islamique de l''Azawad) que compreende cerca de 60% do território do país africano.

"A França pede rapidamente a convocação do CS da ONU" disse o presidente francês em um discurso para a comunidade francesa em Nova York. "O que está acontecendo atualmente no norte do Mali é uma ameaça para o oeste da África inteiro, para todo o Magreb", afirmou. O pedido de Hollande tem o apoio do presidente do Mali, Dioucounda Traore, informou o jornal francês Libération. A força militar a ser enviada contra os islamitas deverá ser formada por soldados africanos, ressaltou o presidente francês.

As informações são da Dow Jones.