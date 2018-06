França prende suspeitos de conexão com o ataque a revista

Sete suspeitos foram presos durante a madrugada após o ataque terrorista à redação do jornal Charlie Hebdo. A informação foi dada pelo primeiro-ministro francês, Manuel Valls. Em entrevista à rádio RTL, o político citou que os dois suspeitos que ainda estão sendo procurados pela polícia seriam conhecidos dos serviços de inteligência e já estariam sendo procurados antes mesmo dos ataques.

Informações não confirmadas citam que teriam sido detidas pessoas próximas a Said Kouachi, de 34 anos, e Chérif Kouachi, de 32. Autoridades estariam interrogando essas pessoas para saber mais sobre os suspeitos. Os irmãos Kouachi são apontados como principais responsáveis pelo ataque que também teria contado com a participação de Hamyd Mourad, de 18 anos. O jovem se entregou à polícia durante a noite.

O ataque ao Charlie Hebdo deixou 12 pessoas mortas na quarta-feira, 7. Na manhã desta quinta-feira, 8, um novo atentado deixou dois feridos, entre as quais um agente municipal. De acordo com o Ministério do Interior, um homem armado e vestindo colete à prova de balas abriu fogo em Porte de Chatillon, zona sul de Paris, na divisa com a cidade de Montrouge.