França: presença na eleição é alta, mas não supera 2007 Nas eleições presidenciais da França, 70,59% dos eleitores haviam ido às urnas do país até perto das 17 horas (horário local) deste domingo, ante 73,87% que já haviam votado até o mesmo horário em 2007, segundo o Ministério do Interior. Naquele ano, 83,77% dos eleitores haviam votado no primeiro turno, a terceira maior proporção desde a reforma de 1962, do sufrágio universal.