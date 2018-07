França pressiona Síria a aceitar 300 observadores Ativistas disseram nesta quarta-feira que tropas sírias dispararam morteiros e fizeram disparos de metralhadora no subúrbio de Damasco que foi visitado várias vezes por observadores da ONU, o que gerou pedidos para que a missão internacional permaneça em locais com forte presença opositora para evitar ataques do regime. Segundo os ativistas, 29 pessoas foram mortas nesta quarta-feira na Síria, incluídas 12 na província de Hama. A França levantou hoje a perspectiva de uma intervenção militar na Síria. O governo francês disse que a trégua negociada por Kofi Annan está "seriamente comprometida" e que a Organização das Nações Unidas (ONU) precisa ampliar rapidamente a missão de observadores de 13 para 300. Juppé aventou a hipótese de intervenção militar se o governo sírio não permitir que a missão de observadores da ONU seja ampliada rapidamente de 13 para 300.