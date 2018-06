França promete aumentar combate ao antissemitismo O governo francês prometeu mais ação para combater o antissemitismo após um ataque a um casal reavivar preocupações com o crescente número de incidentes de segmentação a judeus no país. O ministro do Interior Bernard Cazeneuve disse que a França vai "defender (os judeus) com toda sua força" e que a luta contra o antissemitismo "será uma grande causa nacional."