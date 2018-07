França publicará relatório sobre queda do voo 447 Os resultados de uma investigação sobre as "circunstâncias exatas" do voo 447 da Air France, que caiu no Oceano Atlântico enquanto voava do Rio de Janeiro a Paris em 2009 matando 228 pessoas, serão publicados na sexta-feira, informou a BEA, escritório francês que investiga o desastre.