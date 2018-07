França quer proibir os aparelhos 'antirradar' As autoridades francesas planejam proibir os aparelhos que alertam motoristas sobre a localização de radares de velocidade nas estradas do país. A multa para quem for pego com um detector no carro será de 1.500. As novas regras de trânsito também incluirão multas mais pesadas para quem for flagrado falando ao celular enquanto dirige.