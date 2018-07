França realiza 1º turno de eleições parlamentares

As eleições também irão determinar se o presidente Hollande possui apoio para sua política de taxar os riscos e de colocar fim à austeridade. Além disso, o resultado vai mostrar quanta voz a direita vai ter nas políticas sobre imigração de práticas muçulmanas.

Pesquisas mostram que os socialistas estão um pouco à frente, mas ainda não está claro se eles terão uma maioria expressiva necessária para que Hollande cumpra as promessas feitas durante as eleições, quando derrotou o conservador Nicolas Sarkozy, cujo partido atualmente domina o parlamento.

O partido da Frente Nacional, de Marine Le Pen, que defende leis anti-imigração, também deve ganhar voz no parlamento pela primeira vez desde os anos 1980. Seus objetivos de acabar com o euro, reduzir a imigração, proteger a França e lutar contra a islamização fez com que ela ganhasse fãs entre os eleitores franceses que temem a globalização e também entre os movimentos de extrema direita da Europa.

Até o meio-dia, a presença nas urnas era de 21,06%, de acordo com números divulgados pelo Ministério do Interior. O porcentual é ligeiramente abaixo dos 22,56% dos eleitores franceses que haviam votado até o meio dia do primeiro turno das eleições parlamentares de 2007. As informações são da Associated Press.