França: Sarkozy lidera intenção de voto, diz sondagem

PARIS - O presidente francês Nicolas Sarkozy, que disputa a reeleição, mantém a liderança na intenção de voto sobre seu rival socialista François Hollande, indica uma pesquisa feita pelo Instituto Ifop e publicada nesta quarta-feira, 11.

O primeiro turno das eleições presidenciais francesas ocorrerá em 22 de abril. A pesquisa Ifop indica que Sarkozy está com 28,5% das intenções de voto, enquanto Hollande está com 27%. A intenção de voto nos dois candidatos líderes não mudou em comparação à última sondagem feita pelo instituto há duas semanas.

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos, o que deverá acontecer, haverá segundo turno em 6 de maio. A pesquisa Ifop mostra que, no segundo turno, Hollande teria 53% dos votos, enquanto Sarkozy teria 47%.

A pesquisa foi conduzida entre 5 e 7 de abril e entrevistou 1.869 pessoas com 18 anos ou mais. A sondagem indica que a candidata da extrema direita, Marine Le Pen, conquistou um ponto porcentual e está com 16,5% das intenções de voto, enquanto o candidato da extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, também conquistou um ponto e está com 14% das intenções de voto. O candidato centrista François Bayrou perdeu dois pontos e está com 9,5%.

As informações são da Dow Jones.