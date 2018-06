França: Sarkozy lidera pesquisas na margem de erro Duas pesquisas de intenção de voto publicadas nesta quinta-feira na França mostram que o presidente Nicolas Sarkozy, do partido de centro-direita União por um Movimento Popular (UMP), que tentará a reeleição em 22 de abril, passou o candidato do Partido Socialista (PS), François Hollande, nas intenções de voto. A liderança de Sarkozy, contudo, é precária e está dentro da margem de erro. A pesquisa feita pelo Instituto IFOP entre 22 e 25 de março indica que se as eleições fossem hoje, 28,5% dos eleitores votariam em Sarkozy e 27% em Hollande. Já a pesquisa do grupo Sofres/Sopra, publicada pelo jornal Le Monde, mostra que Sarkozy ganhou 3 pontos porcentuais e avançou para 29% das intenções de voto, enquanto Hollande perdeu 2 pontos e está com 28%. A margem de erro é de dois a três pontos porcentuais e por isso os dois candidatos continuam em empate técnico. Se nenhum candidato presidencial obtiver mais de 50% dos votos em 22 de abril haverá segundo turno em 6 de maio.